Niğde'de Otobüs Şoförü Unutulan 95 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Niğde'de halk otobüsü şoförlüğü yapan Savaş Kılıç, aracında unutulan 95 bin lirayı ve dizüstü bilgisayarı sahibine teslim etti.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de halk otobüsü şoförlüğü yapan Savaş Kılıç, aracında unutulan 95 bin lirayı ve dizüstü bilgisayarı sahibine teslim etti.

S.S. 51 Nolu Şehir İçi Taşıyıcılar Kooperatifinde halk otobüsü şoförlüğü yapan Savaş Kılıç, "Aracımda gece geç saatlerde son seferimde unutulmuş çantanın içerisinde 95 bin TL para, laptop ve dizüstü bilgisayar buldum ve sabah saatlerinde sahibine teslim ettim. Çantasını aracımda unutan vatandaş, sabah beni otobüsümden tanıyarak yanıma geldi. Ben de emanetlerini merkez durağa bıraktığımı söyledim. O da merkez durağımıza giderek büyük bir sevinçle çantasını aldı ve bizlere teşekkür etti" dedi.

Otobüslerde çanta, cüzdan vb. birçok eşyanın unutulduğunu belirten Savaş Kılıç, "Otobüste yolcularımızın unuttukları eşyaları, muhafaza altına alarak merkez durağımıza teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız otobüslerimizde unuttukları eşyaları merkez durağımızdan alıyorlar" diye konuştu.