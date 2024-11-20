Niğde'de Oto Sanayi Sitesinde Yangın: 3 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Niğde'nin Nar Mahallesi'nde bir oto tamirhanesinde patlayan sprey kutuları nedeniyle çıkan yangın, 3 otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Niğde'de oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın söndürüldü, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Nar Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araç tamirinde kullanılan sprey kutuların patlaması sonucu alevler kısa sürede yayıldı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Tamirhanede bulunan 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.