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Niğde Belediyesi Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması Dereceye Girenleri Açıkladı

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Niğde Belediyesince düzenlenen Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Niğde Belediyesince düzenlenen Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "İlkokul ve Ortaokullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması" ve "Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Yarışamda dereceye giren öğrencilere, yarın Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenecek Çevre Haftası etkinliğinde ödül verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çevre ve sıfır atık bilincinin artırılmasına yönelik düzenledikleri yarışmalarda dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik etti.

Katkı sunan herkese teşekkür eden Özdemir, "Belediyeye ait tesislerde atıklar ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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