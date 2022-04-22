Niğde'de öğrenciler topladıkları parayla bir ailenin bakkal borcunu ödedi

NİĞDE (AA) - Niğde'de ilkokul 3. sınıf öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri ve komşularından topladıkları 1000 lirayla ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala borcunu kapattı.

Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 3-E sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Candan, ramazan ayında öğrencilerine iyilik sevgisini aşılamak ve zimem defteri geleneğini sürdürmek için kampanya başlattı.

Öğrenciler, aileleri ile komşularının desteğiyle topladıkları 1000 lirayla ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala borcu ödendi.

Sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Candan, gazetecilere, "Burada ihtiyacı olan bir ailenin sıkıntısını giderebildiysek ne mutlu bize. Çocuklarımıza iyilik sevgisini aşıladığımızı görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Cihat Şola da ihtiyaç sahibi birine destek oldukları için öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Sümeyye Doğruer ise iyilik yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Mehmet Efe Adıgüzel de böyle bir etkinlik yaptıkları için kendileriyle gurur duyduklarını anlattı.

Afranur Akgül de kumbara yaptıkları kavanozda para biriktirerek bir aileyi sevindirdiklerini belirtti.

Selçuk Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki Şener de öğrencilere Türk bayrağı ve şeker dağıttı.