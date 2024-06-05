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Niğde'de Öğrenciler Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde Eğlendi

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Niğde'de düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü, şenliğin öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak için düzenlendiğini belirtti. Etkinlikte çocuklar hem sağlıklı yaşamlarına katkı sağladı hem de fiziksel ve mental gelişimlerini destekledi.

Niğde'de öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" ile eğlenceli vakit geçirdi.

Atatürk Kent Ormanı'ndaki etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, şenliğin öğrencileri özellikle teknoloji bağımlılığında kurtarmak için düzenlendiğini belirtti.

Etkinliği hem çocukların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak hem de onların fiziksel ve mental gelişimini sağlamak amacıyla düzenlediğini aktaran Yaşar, "Hep beraber eğleniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiyorum." dedi.

Etkinlikte, 67 öğrenci, 40 öğretmen ve idarecileri katıldı.

Takımlar halinde 14 farklı oyun oynayan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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