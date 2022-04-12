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Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yasin Esen - Güncel
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Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Niğde'nin yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

NİĞDE - Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Niğde'nin yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren kentte sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Niğde'nin yüksek kesimlerinde bulunan Ulukışla İlçesinde Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte ilçe sınırlarında bulunan Bolkar dağları ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.

Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

Balkanlar, Niğde, Nisan, kar, Güncel, Haberler

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