Niğde'de Nisan Ayında Faili Meçhul 174 Olay Çözüldü
Niğde'de nisan ayında meydana gelen faili meçhul 174 olayın çözülmesi için yapılan operasyonlarda 368 şüpheli gözaltına alındı ve 40 kişi tutuklandı.
Niğde'de nisan ayında faili meçhul 174 olay çözüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, nisan ayında faili meçhul 174 olayı aydınlattı.
Ekipler, operasyonlarda 368 şüpheliyi gözaltına aldı, zanlılardan 40'ı tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.