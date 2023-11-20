Niğde'de Narkotik Suçlarla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Narko-Gençlik, Narko-Nokta ve Met-Fotoblok projeleriyle vatandaşları bilgilendiren ekipler, önleyici faaliyetlerine devam ediyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdürdüğünü farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sürüyor.

Madde kullanımına yönelik sürdürülen önleyici faaliyetlerine devam eden ekipler; Narko- Gençlik, Narko-Nokta ve Met-Fotoblok projeleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendiriyor. Projeler çerçevesinde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde eğitim gören 450 öğrenciye Narko- Gençlik eğitimi verilirken eğitimin sonunda uyuşturucu madde kullanımını önleme konulu 'İki Ekmek' isimli kısa film gösterildi. Ekipler, Narko-Nokta projesi çerçevesinde ise terminal ve semt pazarlarında 239 vatandaşı bilgilendirerek broşür dağıttı.

Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde ise Ata Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 10 iş yerinde 61 kişiye Met-Fotoblok eğitimi verildi, önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE