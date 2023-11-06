Niğde'de Narkotik Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01-31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 1393 adet hap, 2,5 kilo çeşitli uyuşturucu madde, 973 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 59 şüpheli şahıstan 17'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE