Niğde'de MS farkındalık eğitimi düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Multipl Skleroz (MS) hastalarına yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Nafiz Tok, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tok, MS hastalığı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Tok, üniversitenin bu tür etkinliklerde her zaman yer alacağını aktardı.

Programda, MS hastalığı ve hastalığın yaşama etkileri ile tedavi yöntemleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Program, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle son buldu.