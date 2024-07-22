Niğde'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu Veysel Emir Göktaş (16) hayatını kaybetti, sürücü O.D. (18) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez ilçesine bağlı İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; O.D. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. O.D. ile arkasındaki Veysel Emir Göktaş yerde sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göktaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, O.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.