Niğde'de Motosiklet ile Otomobil Kaza Yaptı: 1 Ölü

Niğde'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gişelerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana otoyolu Göbeklidağ mevkide meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 01 TA 020 plakalı otomobil ile R.K. (45) idaresindeki motosiklet kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yaralanırken, otomobil sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü R.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan yolcu K.K.' de (46) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden R.K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.A da Kemerhisar gişelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE