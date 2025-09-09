Niğde'de Modern Sulama Teknikleri Kullanımı Yüzde 87'ye Çıktı

Niğde'de tarım arazilerinin suya kavuşturulması ve yer altı sularının verimli kullanılması amacıyla başlatılan sulama projeleriyle 130 bin hektar sulanabilir alanda modern sulama teknikleri kullanımı yüzde 87'ye çıktı.

Tarım alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden Niğde'de, suyun verimli kullanılması amacıyla başlatılan sulama projeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, kentte 2007'de yüzde 58 olan modern sulama teknikleri kullanım oranı, Tarım ve Orman Bakanlığının hibeleri ve eğitimlerle 2025'te yüzde 87'ye çıkarıldı.

Kentte yaklaşık 130 bin hektar sulanabilir alanın 113 bin hektarında, basınçlı sulama sistemi içinde yer alan damlama, yağmurlama, yer altı sulama ve dairesel hareketli yağmurlama sulamaları kullanılıyor.

"Niğde çiftçisi modern tekniklere açık bir çiftçi grubu"

İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, AA muhabirine, Niğde'nin tarımsal üretimde birçok üründe ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Patateste, çavdar ve beyaz lahana üretiminde Türkiye'de birinci olduklarını ifade eden Mete, şöyle konuştu:

"Kuru fasulyede de Türkiye ikincisiyiz. Bunun yanında elma, salçalık domates, kiraz ve nektarinde ilk 10'da bulunmaktayız. İlimizde yüzde 87 oranında basınçlı sulama sistemleri kullanılmaktadır. 2007'den 2025'e kadar olan artıştaki etken, Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu hibeler ile il ve ilçe müdürlüklerimizin vermiş olduğu basınçlı sulama eğitimleridir. İlimizde bu kadar üründe ve su kısıtlılığının olduğu bir yerde bu başarıyı sağlamamızdaki etken, suyumuzu verimli ve daha kaliteli kullanmamızdır. Niğde çiftçisi hem çalışkan hem de modern tekniklere açık bir çiftçi grubu."

Mete, mevsimsel değişiklikleri de göz önünde bulundurduklarını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kent genelinde su ihtiyacı az olan ürünleri teşvik edeceklerini söyleyen Mete, "Kuraklığın ve iklim değişikliğinin sebep olacağı su eksikliğini göz önünde bulundurarak, çalışma arkadaşlarımızla daha az su ihtiyacı olan ve kuraklığa daha dayanıklı ürünler bulup geleceğe hazırlıklı olacağız. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra çiftçilerimize bilgilendirmelerimizi yapacağız. Bu kapsamda ilimizdeki tüm paydaşlarımızla, üniversitemiz, ziraat fakültemiz ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla hareket etmekteyiz." dedi.