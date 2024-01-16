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Niğde'de minibüs çocuğa çarptı

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Niğde'de bir minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de minibüsün çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

E.Ö. idaresindeki 51 ABG 506 plakalı yolcu minibüsü, Kale Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki S.B'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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