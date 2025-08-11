Minderli Sinema Günleri Niğde'de!

Niğde Belediyesince 15-21 Ağustos'ta "Minderli Sinema Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik, her akşam saat 20.00'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Özdemir, "Ailece, arkadaşlarımızla ve komşularımızla bir araya gelerek hem güzel filmler izleyelim hem de bu sıcak yaz gecelerinde dostluğumuzu, muhabbetimizi pekiştirelim. 15-21 Ağustos tarihleri arasında her akşam saat 20.00'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda buluşmak üzere hepinizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.