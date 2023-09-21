Niğde'de milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele ile ilgili yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde operasyon yapıldı. Ekipler yaptıkları üç ayrı operasyonda, gümrük kaçağı 12 milyon 800 bin adet dolu makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu çerçevesinde işlemler başlatıldı.