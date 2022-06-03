Niğde'de "milli kültür" konulu konferans verildi - Haberler

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Niğde'de "milli kültür" konulu konferans verildi

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de 'milli kültür' konulu konferans verildi

Niğde'de "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Milli Kültür, Devlet ve Gelecek Üzerine Düşünceler" konferansı düzenlendi.

Niğde'de "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Milli Kültür, Devlet ve Gelecek Üzerine Düşünceler" konferansı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, konferansta, coğrafyaların her milletin kültürüne göre şekillendiği söyledi.

Ülkenin, bulunduğu coğrafya ve dünya düzeninde söz sahibi olduğunu aktaran Ersoy, "NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin kararlarına uyduğu bir döneme girdik. Birleşmiş Milletler Sekreteri yeni dünya düzeninin Türkiye'den ibaret olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Mustafa Koç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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