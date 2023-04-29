Niğde'de milletvekili adayları, gazeteci ve muhtarlarla buluştu

MHP Niğde milletvekili adayları Cumali İnce ve Emrullah Türe, kentte görev yapan gazeteciler ve merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

MHP Niğde milletvekili adayları Cumali İnce ve Emrullah Türe, kentte görev yapan gazeteciler ve merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Niğde MHP İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Aytekin Tükenmez, Niğde'nin Milliyetçi Hareket Partisi için çok önemli olduğunu belirterek, herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.

MHP Niğde 1. sıra milletvekili adayı Cumali İnce ise gittikleri her yerde gönülden desteklendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sizlerle beraber aynı yolda yürüyeceğimizin sözünü veriyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin katılımında gösterilen yoğun ilgide sizlerin de emeğinin olduğunu biliyorum. Herkes elini taşın altına koydu. Allah birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadeleri kullandı.

Programa, MHP Niğde İl Teşkilatı üyeleri de katıldı.