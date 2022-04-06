Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı - Haberler

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Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de mart ayında çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı

Niğde'de mart ayında, aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de mart ayında, aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, dolandırıcılık, tehdit, hırsızlık gibi suçlardan aranan, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 82 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden haklarında 2 yıl 4 ay ile 6 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 52 şüpheli salıverildi.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Niğde, Mart, Güncel, Haberler

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