Niğde'de Mandilmos Mesire Alanı hizmete açıldı - Haberler

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Niğde'de Mandilmos Mesire Alanı hizmete açıldı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de Mandilmos Mesire Alanı hizmete açıldı

Niğde Belediyesi tarafından yenilenen Mandilmos Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı.

Niğde Belediyesi tarafından yenilenen Mandilmos Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, alanda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllardır kullanılamayan piknik alanında yenileme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Alanda barbekülerin, çocuk parklarının ve çimlendirilmenin yapıldığını, çevresine tel örgü çekildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Piknik alanında her türlü tedbiri aldık. Burada bütün ailelerimiz güvenli şekilde pikniklerini yapabilecek. Tüm bu hizmetler karşılığında buranın temiz tutulması için cüzi miktarda sembolik bir ücret alacağız. Yenilediğimiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz bu mesire alanlarıyla vatandaşlarımız doğayla iç içe, sağlıklı ve güzel zamanlar geçirebilecek. Burada 260 piknik masamız var fakat 400 ailenin piknik yapabilme kapasitesi bulunuyor. Buranın açılışını Kurban Bayramı'ndan yetiştirmeye çalıştık ve bugün hizmete açtık."

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Niğde Belediyesi Emrah Özdemir Güncel Haberler

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