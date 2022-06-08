Niğde'de "KYK Kültür Sanat Sokağı" sergisi açıldı - Haberler

Niğde'de "KYK Kültür Sanat Sokağı" sergisi açıldı Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin yaptığı çeşitli eserler, KYK Kültür Sanat Sokağı Sergisi'nde beğeniye sunuldu. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin yaptığı çeşitli eserler, KYK Kültür Sanat Sokağı Sergisi'nde beğeniye sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Şadırvan Parkı'ndaki açılışta, "KYK Akademi" çalışmaları kapsamında kurs faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Niğde'deki yurtlarda çeşitli kurslar açtıklarını belirten Ötgünlü, "Niğde'mizde bulunan 9 yurdumuzda öğrencilerimizden isteyenler bu kurslara katıldı. Sene sonu itibarıyla bu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca yurtlarımızda bulunan öğrencilerimiz yağlı boya, rölyef, taş baskı, ebru, ahşap oyma, takı tasarımı, bebek yapımı gibi birçok alanda kursa katıldı. Öğrencilerimiz el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyorlar." ifadelerini kullandı. Sergide, öğrencilerin yaptığı yağlı boya, taş baskı, ahşap oyma ve takı tasarımı ürünler sergilendi. AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel gençlik Niğde Güncel Haberler

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