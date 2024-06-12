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Niğde'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı

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Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'nda besiciler, aylardır yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için harekete geçti. Küçükbaş hayvanlar 10-18 bin liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 80-200 bin liradan satılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise hayvanların yaş, gebe ve aşı durumlarını kontrol ediyor.

Niğde'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirmeye başladı.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, küçükbaş hayvanlar 10-18 bin liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 80-200 bin liradan satılıyor.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, pazarda hayvanların yaş, gebe ve aşı durumlarını kontrol ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Belediyesi Kurban Bayramı Niğde Aşı Ekonomi Güncel Haberler

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