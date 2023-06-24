Niğde'de Kurban Bayramı için asayiş ve trafik tedbirleri artırıldı

Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde emniyet-asayiş tedbirlerini aksaksız sürdürecek.

Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde emniyet-asayiş tedbirlerini aksaksız sürdürecek.

İl Jandarma Komutanlığınca 555 ekipte 2 bin 27 ve İl Emniyet Müdürlüğünce 817 ekipte ve 2 bin 897 personel sorumluluk sahalarında faaliyetlerini icra edecek.