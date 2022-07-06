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Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri artırıldı

Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Vali Mustafa Koç, yazılı açıklamasında, trafik kazalarını ve asayiş olaylarını en aza indirmek için emniyet ve jandarma ekiplerinin 7-18 Temmuz tarihleri arasında tedbirleri artıracağını belirtti.

Merkezde 370 ekipte 923 polisin, kırsalda ise 140 timde 350 jandarma personelinin görev yapacağını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Gayemiz bayram boyunca milletimizin huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmeleri sağlamak, ilimize gelen misafirlerin güvenle tekrar geldikleri yerlere uğurlamaktır. Başta kıymetli Niğdelilerin ve milletimizin bayramını tebrik eder, bu vatan uğruna şehadete ulaşmış şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizin de ömrüne bereket dilerim."

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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