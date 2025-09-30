Haberler

Niğde'de Kuraklık Tarımı Etkiliyor: Çiftçiler Zor Durumda

Niğde'de Kuraklık Tarımı Etkiliyor: Çiftçiler Zor Durumda
Güncelleme:
Niğde'de iklim değişikliği ve kuraklık, çiftçilerin ekim takvimini olumsuz etkiliyor. Azalan yer altı suları ve yetersiz yağışlar, tarımsal verimliliği düşürüyor. Çiftçiler, beklenmedik kuraklık nedeniyle ekim zamanını ertelemek zorunda kalıyor.

Niğde'de değişen iklim, azalan yer altı suları ve kuraklık nedeniyle kıraçlaşan topraklar çiftçinin ekim takvimini etkiliyor.

Bölgede toprak verimliliğinin düşmesi ve yağışların yetersizliği nedeniyle çiftçiler ekim işlerini planladıkları tarihten daha geç başlatmak zorunda kalıyor.

Bölgede çiftçilik yapan Habil Ünlüer, AA muhabirine, çiftçilerin bu yıl kuraklığı fazlasıyla hissettiklerini söyledi.

Daha önceki yıllarda kuraklığın hafif geçtiğini belirten Ünlüer, şunları kaydetti:

"Eskiden de böyle kuraklıklar olurdu ama toprak bu şekilde bitmiş değildi. Şimdiye kadar tarlamızın hazır olması, ekime de başlamamız lazımdı fakat cesaret edemiyoruz. Ekip ekmemekte kararsızız, şu durumda da yağışı bekliyoruz. Yağış olmazsa ekme taraftarı değiliz. Yer altı suyu da bitti. Üzülüyorum, ülke ekonomisine bu yıl 200-300 ton mahsul vermem gerekirdi, 50-60 ton verdim."

Kuraklık nedeniyle toprağın ilk etapta yağış görüp demini almadıkça ekmenin doğru olmadığını dile getiren Ünlüer, "Çünkü az yağmur yağarsa tohum çillenir ve kurur gider. Yağışların bol ve düzenli olması lazım. Daha önce 10-15 güne bir yağış oluyordu, şimdi nisandan beri yağış olmuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
