Niğde'de Küçük Çocuk Su Dolu Kovaya Düşerek Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Alay beldesinde 1 yaşındaki Melisa Elif Çambel, evde oynarken su dolu bir kovaya düşerek boğuldu. Ailesinin ihbarıyla hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, NİĞDE'de su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki Melisa Elif Çambel, boğuldu.

Merkeze bağlı Alay beldesinde yaşayan Melisa Elif Çambel, evde oynarken banyoya girdi. Burada su dolu kovaya düşen çocuk, ailesinin ihbarıyla sağlık ekipleri tarafından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Melisa Elif Çambel, burada kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
