Niğde'de Küçük Çocuk Su Dolu Kovaya Düşerek Hayatını Kaybetti

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, NİĞDE'de su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki Melisa Elif Çambel, boğuldu.

Merkeze bağlı Alay beldesinde yaşayan Melisa Elif Çambel, evde oynarken banyoya girdi. Burada su dolu kovaya düşen çocuk, ailesinin ihbarıyla sağlık ekipleri tarafından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Melisa Elif Çambel, burada kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.