Niğde'de Koyunlu ve Fesleğen Beldelerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Niğde merkeze bağlı Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda dün çıkan yangın söndürüldü.

Koyunlu ve Fesleğen beldelerinin yüksek kesimlerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten dün yapılan açıklamada, 8 araç ve 28 personelle müdahale edilen yangının ormanlık alana sıçrama riskinin bulunmadığı bildirilmişti.