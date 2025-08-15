Niğde'de Koyunlu ve Fesleğen Beldelerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana sıçrama riski olmadığı bildirildi.

Niğde merkeze bağlı Koyunlu ve Fesleğen beldelerinde makilik alanda dün çıkan yangın söndürüldü.

Koyunlu ve Fesleğen beldelerinin yüksek kesimlerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten dün yapılan açıklamada, 8 araç ve 28 personelle müdahale edilen yangının ormanlık alana sıçrama riskinin bulunmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi

Kerem'in transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi transferi bitirdi! Yarın sabah İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.