Niğde'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Haberler

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Niğde'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı

Niğde'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Niğde'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar, Dışarı Cami'den Valilik önüne kadar yürüdü.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı açıklamada, koruyucu aile olmanın önemine dikkati çekmek için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Geleceğin teminatı çocukları düzgün yetiştirmek için korucu aile kavramının çok önemli olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Çocukların düzgün bir ortamda yetişmesi, eğitim alması, toplum ve devlet olarak hepimizin önceliği olmalı. Bu yavrularımız da bir şekilde kendi öz ailelerinden ayrılıp, devlet himayesine girmiş yavrularımız. Bu çocuklarla ilgili devletimizin çok farklı imkanları var. Sevgi evleri, çocuk evleri var. Bunların yanında da koruyucu aile kurumu var. Çünkü biyolojik ailelerin ötesinde aile işi bir gönül bağı. Vatandaşlarımız bu çocukları alıp tıpkı bir aile ortamında kendi yavrusu gibi o gönül bağını kurarak yetiştiriyorlar. Allah razı olsun diyoruz ve sayılarının artmasını temenni ediyoruz."

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Koruyucu Aile Günü Mustafa Koç Niğde Cami Güncel Haberler

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