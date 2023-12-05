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Niğde'de Kış Lastiği Denetimi: 77 Sürücüye Ceza Uygulandı

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Niğde'de polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde 2 bin 720 araç kontrol edildi ve 77 sürücüye ceza uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Niğde'de polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kış lastiği denetimi yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların güvenli ortamda seyahat etmeleri ve trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlere 13 ekip ve 26 personel katıldı.

Kontrol edilen 2 bin 720 araçtan 77'sinin sürücüsüne ceza uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

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