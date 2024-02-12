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Niğde'de Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma Projesi Tanıtıldı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve iklim değişikliği ile uyumunun sağlanması konusunda çalışmalar yapılacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince hazırlanan "Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma" projesinin tanıtımı yapıldı.

Vali Cahit Celik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibelerinin kadınlar için yapılan projelerde kullanıldığını söyledi.

Proje kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınların, ekonomik olarak güçlenmesi ve iklim değişikliği ile uyumunun sağlanması konusunda çalışmalar yapılacağını belirten Çelik, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan TÜİK verileri ışığında Niğde'nin nüfusu 377 bin kişi ve bunun 188 bini kadın. 84 bin kadının ise kırsal kesimde yaşadığını görüyoruz. Niğde nüfusunun yüzde 50'sini kadınlar oluşturmakta. Bu proje uygulandığı taktirde kırsal kesimde yaşayan kadınlar için istihdam sağlayacaktır." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmek, bunların üretimi için gerekli teknolojileri geliştirmek ve benzer konular uygulamak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Projenin koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise hava şartları ve koşulların değişmesinden dolayı uyum sürecini başlatmak zorunda olduklarına dikkati çekti.

Yarı kurak bölge olan Niğde ve Orta Anadolu'da, tarım ve toplum direncinin kırsal kesimde yaşayan insanların maruz kaldığı iklim kırılganlığını ele alarak uyum kapasitelerini artırmak istediklerini anlatan Deveci, "Kadınları, çocukları, toplum liderlerini ve ebeveynleri hedef alarak kapsamlı eğitim ve içerikler oluşturduk. Amacımız, kırsal kesimde yaşayan kadınları ekonomik olarak güçlendirmek, aynı zamanda da iklim değişikliği ile mücadelede aktif ve bilinçli bir rol oynamalarını sağlamak. Proje kapsamında birçok alanda eğitim vererek kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Deveci'ye, Prof. Dr. Uslu tarafından plaket takdim edildi.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve IPA Çevre Program Otoritesi Başkanı Hüseyin Bayraktar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Ömer Halisdemir Niğde Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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