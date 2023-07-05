Niğde'de Kiraz Hasat Dönemi Başladı

Niğde'de 114 köyde 26 bin 530 dekar alanda üretimi yapılan kirazda hasat dönemi başladı. Bu yıl 38 bin ton rekolte bekleniyor.

NİĞDE'de 114 köyde 26 bin 530 dekar alanda üretimi yapılan kirazda hasat dönemi başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "Bu yıl 38 bin ton rekolte beklenmektedir" dedi.

Dünyada kiraz üretiminde 800 bin tonla birinci sırada olan Türkiye'de, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyünde kiraz hasadı başladı. Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kendine özgü rengi, lezzeti ve kalibresiyle ilgi gören kiraz, pek çok ülkede damakları tatlandırıyor. Bolkar Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Darboğaz, Kılan, Çiftehan, Emirler ve Yeniyıldız köylerinde 1600-1650 rakımda yetiştirilen kirazlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde büyüklük, renk ve farklı aromasına kavuşuyor. Birçok Avrupa ülkesinin tercih ettiği kirazlar, bu sene Çin, Güney Kore ve Tayland'a da ihraç edilmeye başlandı.