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Niğde'de KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Trafik Kazaları

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Niğde'de meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan KGYS kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde kontrolsüz kavşaklara giren araçlar ve çarpışma anları yer aldı. Kazaların önlenmesi için daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Niğde'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kontrolsüz kavşaklara giren araçlar, çarpışma anları yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğüne ait KGYS kameraları, Hastane Kavşağında takip mesafesi ihlali sonucu çarpışan otomobiller, Otogar Kavşağında ışık ihlali sonucu yaşanan kaza ile yine dikkatsizlik sonucu otomobil ve motosikletin çarpışma anını kaydetti. Kazaların önlenmesi için daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Niğde Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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