Niğde'de Kendisinden Haber Alınamayan Şahıs Evde Ölü Bulundu

Niğde'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ahmet D.'nin evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Dere Mahallesi Nurettin Baykan sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ahmet D.'nin yakınları durumu yetkililere bildirdi. Eve giren Polis ekipleri şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Ahmet D'nin cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE