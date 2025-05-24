Niğde'de Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Niğde'de Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Niğde'de sıcak havadan bunalarak Taşlıca Baraj Göleti'ne giren Furkan Kalkan'ın cansız bedenine, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından ulaşıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Niğde'de sıcak havadan bunalarak Taşlıca Baraj Göleti'ne girip, suda kaybolan Furkan Kalkan'ın (13), Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik de bölgeye gelerek çalışma ve soruşturma hakkında bilgi aldı. Kalkan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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