Niğde'de Kavşakta Kaza: Otomobil Çarpışması ve Kadının Yola Savrulması Güvenlik Kamerasında

Niğde'de kavşaktan hatalı dönüş yapan bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir kadın araçtan fırlayarak yola savruldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NİĞDE'de kavşaktan hatalı dönüş yapan otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada iki otomobil kullanılamaz hale gelirken, çarpmanın etkisiyle bir kadının araçtan fırladığı an, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 10.30'da Yeni Mahalle çevre yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan sola dönen otomobil, sağından hızla ilerleyen bir başka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dönüş yapan otomobilde yolcu konumundaki bir kadın, camdan fırlayarak yola savruldu. Kadın, düştüğü yolda olayın şokuyla ayağa kalktı. Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ve yolcu konumundaki yola savrulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)