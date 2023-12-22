Üye Girişi
Haberler

Niğde'de kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı. Olay, Ata Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre içinde D.E. (36), H.E. (39) B.E. (64), M.E. (21) M.A.E'nin (47) içinde bulunduğu otomobil, aralarında husumet bulunan M.D'nin Ata Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde duran 4 araca çarparak zarar verdi.

İş yerinden çıkanlarla olay yerine gelenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada D.E. av tüfeğiyle H.E, B.E, M.E, M.A.E. ile O.D. (24) F.D. (22) M.D. (65) Y.D.E. (26) sopayla darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen D.E'nin tedavisi sürüyor.

İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise emniyete götürüldü.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Olay Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title