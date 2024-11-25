Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
20 ilde daha okullar tatil edildi

20 ilde daha okullar tatil edildi

Niğde'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Niğde'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri yolları açık tutmak için 24 saat görevde. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, 3 bin 225 küçükbaş hayvanı da kurtardı.

Niğde'de İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zorlu hava koşullarına karşı, yolları açık tutmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmaları kapsamında, 6 greyder, 14 kar bıçaklı kamyon, 3 loder, 6 iş makinesi, 3 tır, 2 pickup, akaryakıt nakil aracı ve 40 şoförün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.

Öte yandan ekipler, Bor ilçesi Kılavuz köyünde araçlarıyla mahsur kalan 2 vatandaş ile Halaç köyünde maden ocağında bekçilik yapan bir vatandaşı kurtardı.

Ayrıca ekipler, Altunhisar ilçesi Ulukışla, Bor ilçesi Kılavuz, Çamardı ilçesi Eynelli ve Beyazkışlakçı köylerinde, 3 bin 225 küçükbaş hayvan kurtardı, 95 hayvan ise soğuktan telef oldu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
img

Aile hekimlerine rapor yazdıracaklar dikkat! Artık iki kere düşünmeniz gerekecek
img

Hepsi nakit! Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak
img

Dünya devi, bonservisini bir çırpıda ödemeye hazır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rize okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sinop okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sinop'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)? Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.