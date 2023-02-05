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Niğde'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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Niğde'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla Niğde genelinde resmi ve özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildi.

Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Güncel Haberler

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