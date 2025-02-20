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Niğde'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Niğde'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Niğde'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Belediyenin temizlik çalışmaları ve trafik uyarıları dikkat çekiyor.

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece boyunca etkisini artıran kar yağışının ardından kent merkezindeki caddeler, sokaklar, çatılar ve araçlar??????? beyaza büründü.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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