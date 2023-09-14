Niğde'de Kamyonunda 1 Milyon 425 Bin Makaron Bulunan Sürücü Gözaltına Alındı

Niğde'de yapılan bir operasyonda, bir kamyonun içerisinde 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Niğde'de bir kamyonda 1 milyon 425 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta 1 milyon 425 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.