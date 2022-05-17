Niğde'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Niğde'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Niğde'de kamyonla otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Niğde'de kamyonla otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 33 PZ 063 plakalı kamyon, Bor- Aksaray kara yolu Acıgöl kavşağında İ.B'nin kullandığı 78 AE 125 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü İ.B. ile otomobildeki M.İ. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Aksaray, Niğde, Güncel, Haberler

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