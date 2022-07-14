Niğde'de kamyonet takla attı: 8 yaralı - Haberler

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Niğde'de kamyonet takla attı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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Niğde'de kamyonet takla attı: 8 yaralı

NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonetteki Afganistan uyruklu 8 kişi yaralandı.

NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonetteki Afganistan uyruklu 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Niğde- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Afganistan uyruklu Ali Abdullahi yönetimindeki 51 MA 0625 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki Afganistan uyruklu 8 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı.Kamyonetteki bir keçinin de öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

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