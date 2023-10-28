Niğde'de bir kamyon durdurularak yapılan aramada, 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Niğde'de Kamyon İçerisinde 3 Milyon 920 Bin Dolu Makaron Bulundu

Niğde'de bir kamyonda 3 milyon 920 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.