Niğde'de Kahvehanede Silahlı Kavga: 2 Yaralı

NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Niğde Bor ilçesinde saat 14.30'da meydana geldi. Kahvehane işletmecisi A.K. ile müşterisi M.B.N. arasında çay parası yüzünden tartışma çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle büyümeden önlenen tartışmadan sonra olay yerinden ayrılan M.B.N. tabanca alıp geri döndü. Saldırgan, tabancayla rastgele ateş açtı. İşletmeci A.K. ile müşterilerden Z.A., yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Şüpheli M.B.N. ise gözaltına alındı.

Haber Kamera Adnan Çelebi NİĞDE