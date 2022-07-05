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Son dakika... Kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

AA - Güncel
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Son dakika haberleri: Niğde'de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı.

Niğde'de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı.

Selçuk Mahallesi'nde bir kafede oturan müşterilere, başında şapka bulunan bir şüpheli, pencereden tabancayla ateş ederek kaçtı.

Müşterilerden biri yanındaki tabancayla şüpheliye ateş ederek karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cam parçasıyla yaranan müşterilerden M.S, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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