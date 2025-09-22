Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18-21 Eylül'de sigara imalatı ve ticareti ile silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 21 bin 780 dolu makaron, tabanca, şarjör, tabancaya ait 4 fişek ve sahte çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.