Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, sigara imalatı ve ticaretiyle silah kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda 21 bin 780 dolu makaron ile tabanca ve sahte çek ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18-21 Eylül'de sigara imalatı ve ticareti ile silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Şüphelilerin iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 21 bin 780 dolu makaron, tabanca, şarjör, tabancaya ait 4 fişek ve sahte çek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel