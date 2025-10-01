Haberler

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Niğde'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 131 bin 500 dolu makaron, 1650 paket sigara, 230 kilogram tütün, 33 kutu sigara paketleme poşeti, 29 paket nargile tütünü, 23 kutu sigara sarma kağıdı, 21 elektronik sigara, sigara basma makinası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

