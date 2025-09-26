Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 tırda yapılan aramada 370 paket kaçak sigara ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Obruk mevkisindeki yol kontrol noktasında ihbar üzerine 3 tırda arama yaptı.
Araçlarda yapılan aramada, 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel