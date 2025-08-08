Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yapılan kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 175 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6-7 Mayıs tarihleri arasında sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 175 bin dolu makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor

Otomotiv devi Türkiye'de yok satan modelini geri çağırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı

Vatandaşı bayıltana kadar döven polis yaptığının bedelini ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.