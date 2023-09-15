Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 136 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı 136 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı ve hakkında işlem yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı 136 bin adet dolu makaron ele geçirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda sahte plakalı bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 136 bin adet dolu makaron ele geçirdi.

Ekipler, araç sürücüsünü gözaltına alırken şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları çerçevesinde işlemyapıldı. - NİĞDE